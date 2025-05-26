В Кремле ответили на критику Трампа в адрес решений Путина по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства Владимир Путин предпринимает все требуемые шаги ради защиты суверенитета и безопасности государства. Так он прокомментировал недавние слова президента США Дональда Трампа.

«Президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны», — отметил Песков на брифинге.

Напомним, что ранее американский лидер выступил с жёсткой критикой в адрес недавних шагов России на Украине. Отвечая на вопросы прессы в аэропорту Морристауна, штат Нью-Джерси, по пути в Вашингтон, глава Белого дома не исключил введение новых санкций против Москвы и выразил своё несогласие с действиями РФ. Позднее в своем аккаунте Truth Social Трамп назвал действия России «беспричинными».