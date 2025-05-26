В Кремле ответили на критику Трампа в адрес решений Путина по Украине
Песков: Путин принимает решения в интересах безопасности России
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства Владимир Путин предпринимает все требуемые шаги ради защиты суверенитета и безопасности государства. Так он прокомментировал недавние слова президента США Дональда Трампа.
«Президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны», — отметил Песков на брифинге.
Напомним, что ранее американский лидер выступил с жёсткой критикой в адрес недавних шагов России на Украине. Отвечая на вопросы прессы в аэропорту Морристауна, штат Нью-Джерси, по пути в Вашингтон, глава Белого дома не исключил введение новых санкций против Москвы и выразил своё несогласие с действиями РФ. Позднее в своем аккаунте Truth Social Трамп назвал действия России «беспричинными».
Дмитрий Песков ранее сообщил, что место проведения второго раунда переговоров между Россией и Украиной до сих пор не определено. Он подчеркнул, что выбор локации для последующих консультаций не может быть осуществлён без участия и согласия обеих сторон. Также пресс-секретарь российского президента отметил, что Москва не передавала Киеву проект меморандума о будущем мирном договоре — работа по данному направлению продолжается.