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26 мая, 10:53

«Смертельный приговор»: В Раде назвали стратегической ошибкой слова Трампа о решениях Путина

Депутат Рады Дмитрук назвал стратегической ошибкой критику Трампа в адрес Путина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Выпад Дональда Трампа в адрес президента России Владимира Путина является глобальной ошибкой и ударом по США. Об этом заявил украинский депутат Артём Дмитрук. По его мнению, президент Штатов повторяет риторику Запада, движимого ненавистью к Россию.

Парламентарий обратил внимание, что своё заявление республиканец сделал после разговора с главой ЕК Урсулой фон Ляйен — представителем «коллективного Зеленского». В результате глава Белого дома озвучил на весь мир позицию политиков, которыми движет патологическая ненависть к России, а не разум. Их цель — втянуть весь мир в войну.

«Команда Трампа должна понять: «коллективный Зеленский» и он лично (Зеленский) могут стать смертельным приговором не только для него самого, но и для всего политического проекта под названием «Трампизм»,написал депутат в своём Telegram-канале.

По словам нардепа, Трамп допустил серьёзную стратегическую ошибку, поддержав на публике антироссийскую риторику. Он также обвинил Владимира Зеленского в организации провокаций и дестабилизации ситуации. Дмитрук считает, что «коллективный Зеленский» якобы втягивает мир в глобальный конфликт, а США рискуют попасть под влияние опасной политической игры.

Дмитрук подчеркнул, что войну можно остановить за сутки, если отказаться от давления, манипуляций и встать на позицию здравого смысла. Украинский политик призвал Трампа «не вестись на крики союзников», а ориентироваться на факты.

В Кремле связали с усталостью истерику Трампа по поводу ударов России по Украине
В Кремле связали с усталостью истерику Трампа по поводу ударов России по Украине

Напомним, что ранее глава США выступил с жёсткой критикой в адрес недавних шагов России на Украине. Он не исключил введение новых санкций против Москвы и выразил своё несогласие с действиями РФ, назвав их «беспричинными». В Кремле уже ответили американскому политику.

Милена Скрипальщикова
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