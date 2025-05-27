Минобороны РФ: Киевский режим при поддержке Европы провоцирует срыв переговоров

Власти Украины при поддержке некоторых европейских стран пытаются сорвать переговоры, инициированные Россией. Для этого они предприняли ряд провокаций, заявили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве заявили, что с 20 по 27 мая средства противовоздушной обороны РФ сбили и перехватили 2331 украинский дрон-камикадзе. В результате атак пострадали мирные граждане, в том числе женщины и дети. При этом ВС России в ответ на массированные атаки беспилотников противника наносят удары только по военным объектам Украины.