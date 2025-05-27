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Регион
27 мая, 08:49

Минобороны РФ: Киевский режим при поддержке Европы провоцирует срыв переговоров

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Власти Украины при поддержке некоторых европейских стран пытаются сорвать переговоры, инициированные Россией. Для этого они предприняли ряд провокаций, заявили в Минобороны РФ.

«Киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса», — сообщили в Минобороны.

Также в ведомстве заявили, что с 20 по 27 мая средства противовоздушной обороны РФ сбили и перехватили 2331 украинский дрон-камикадзе. В результате атак пострадали мирные граждане, в том числе женщины и дети. При этом ВС России в ответ на массированные атаки беспилотников противника наносят удары только по военным объектам Украины.

Евросоюз пытается сорвать переговоры России и Украины
Евросоюз пытается сорвать переговоры России и Украины

Как сообщал Life.ru, 16 мая в Стамбуле состоялся первый этап переговоров между делегациями Москвы и Киева. Он продлился около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, сообщил о главном итоге – договорённости провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». 25 мая обмен завершили. Президент РФ Владимир Путин отмечал готовность РФ к сотрудничеству с Украиной в разработке меморандума, касающегося потенциального мирного соглашения. Также сообщалось, что второй раунд переговоров может пройти в Ватикане в середине июня.

Никита Никонов
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