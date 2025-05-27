Евросоюз давит на украинские власти, чтобы сорвать второй раунд переговоров Москвы и Киева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкого политического аналитика Серхата Латифоглу, который утверждает, что переговорный процесс будет идти пошагово.

При этом Запад всё ещё прижимает Киев, чтобы сорвать мирный процесс, а Россию всё также называют и представляют «угрозой» планетарного масштаба. Однако не всем в Европе нравится такой подход, а ряд стран уже вполне открыто выражают несогласие с политикой Брюсселя, подчеркнул Латифоглу.