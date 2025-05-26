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Регион
26 мая, 07:00

На Западе считают, что Трамп окончательно «умыл руки» в отношении Украины

Профессор Сиракуса: Трамп решил отстраниться от переговоров по Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Австралийский эксперт по глобальным вопросам и профессор Джо Сиракуса проанализировал критику президента Трампа в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом он высказался в эфире Sky News Australia.

Сиракуса считает, что критика Трампа в адрес Зеленского свидетельствует о его желании дистанцироваться от украинского вопроса. Эксперт полагает, что Трамп потерял интерес к конфликту и теперь стремится к смене приоритетов.

«Зеленский знает, что он не может вернуться к американцам за какой-либо помощью, поэтому мне совершенно ясно, что Дональд Трамп умыл руки в отношении Украины», — подчеркнул он.

Трамп намерен завершить украинский конфликт даже с потерями для Киева
Трамп намерен завершить украинский конфликт даже с потерями для Киева

Ранее Трамп сообщил, что главарь киевского режима своими речами создаёт проблемы Украине. Американский лидер вновь напомнил, что конфликт никогда бы не начался, будь он президентом во времена прежней администрации.

Мария Любицкая
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