На Западе считают, что Трамп окончательно «умыл руки» в отношении Украины

Австралийский эксперт по глобальным вопросам и профессор Джо Сиракуса проанализировал критику президента Трампа в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом он высказался в эфире Sky News Australia.

Сиракуса считает, что критика Трампа в адрес Зеленского свидетельствует о его желании дистанцироваться от украинского вопроса. Эксперт полагает, что Трамп потерял интерес к конфликту и теперь стремится к смене приоритетов.

«Зеленский знает, что он не может вернуться к американцам за какой-либо помощью, поэтому мне совершенно ясно, что Дональд Трамп умыл руки в отношении Украины», — подчеркнул он.