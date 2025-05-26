Трамп намерен завершить украинский конфликт даже с потерями для Киева

Президент США Дональд Трамп намерен ускорить завершение конфликта на Украине, даже если это потребует значительных уступок со стороны Киева. Об этом сообщает немецкая газета Zeit, ссылаясь на свои источники. Издание подчёркивает решимость хозяина Белого дома достичь мира в кратчайшие сроки.

«Трамп хочет быстрого мира, даже если это будет означать серьёзные потери для Украины. Он унизил Владимира Зеленского», — говорится в публикации.