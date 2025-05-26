Трамп намерен завершить украинский конфликт даже с потерями для Киева
Zeit: Трамп стремится завершить конфликт на условиях РФ и с потерями для Киева
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп намерен ускорить завершение конфликта на Украине, даже если это потребует значительных уступок со стороны Киева. Об этом сообщает немецкая газета Zeit, ссылаясь на свои источники. Издание подчёркивает решимость хозяина Белого дома достичь мира в кратчайшие сроки.
«Трамп хочет быстрого мира, даже если это будет означать серьёзные потери для Украины. Он унизил Владимира Зеленского», — говорится в публикации.
Ранее Трамп сообщил, что главарь киевского режима своими речами создаёт проблемы Украине. Американский лидер вновь напомнил, что конфликт никогда бы не начался, будь он президентом во времена прежней администрации. По словам республиканца, он «помогает тушить большие и уродливые пожары, разгоревшиеся из-за грубой некомпетентности и ненависти».