Российская ПВО перехватила 2 331 украинский дрон с 20 по 27 мая

Российские средства ПВО сбили и перехватили 2 331 украинский дрон-камикадзе с 20 по 27 мая, такие данные приводит Минобороны РФ. Согласно сообщению ведомства, Киев кратно увеличил число атак БПЛА и реактивными снарядами по объектам в России.

«С 20:00 мск 20 мая по 08:00 27 мая дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен и перехвачен 2 331 ударный беспилотный летательный аппарат, в том числе вне зоны специальной военной операции — 1 465», — заявили в МО РФ.

По данным ведомства, в результате атак пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети. При этом ВС РФ в ответ на массированные атаки БПЛА противника наносит удары только по военным объектам и ВПК Украины.