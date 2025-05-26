«Пожалуйста, не надо»: Украинский дроновод обратился к бойцам РФ с необычной просьбой

Российские пилоты FPV-дронов зафиксировали украинский разведывательный беспилотник с просьбой не сбивать его. Об этом сообщили в группировке войск «Север».

Беспилотник ВСУ. Видео © Северный ветер

На борту аппарата модели «Лелека-100» была заметна надпись, выполненная от руки. Украинский оператор дрона просил не уничтожать последний доступный ему летательный аппарат. В тексте указывалось, что потеря этого беспилотника грозит отправкой в пехотные части.

«Пожалуйста, не надо FPV, последний дрон, переведут в пехоту», — говорилось в послании.