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26 мая, 20:46

«Пожалуйста, не надо»: Украинский дроновод обратился к бойцам РФ с необычной просьбой

Украинский беспилотник «Лелека-100» попросил не сбивать его

Российские пилоты FPV-дронов зафиксировали украинский разведывательный беспилотник с просьбой не сбивать его. Об этом сообщили в группировке войск «Север».

Беспилотник ВСУ. Видео © Северный ветер

На борту аппарата модели «Лелека-100» была заметна надпись, выполненная от руки. Украинский оператор дрона просил не уничтожать последний доступный ему летательный аппарат. В тексте указывалось, что потеря этого беспилотника грозит отправкой в пехотные части.

«Пожалуйста, не надо FPV, последний дрон, переведут в пехоту», — говорилось в послании.

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А ранее украинские подразделения ПВО пожаловались на российские дроны. По их словам, они начинают атаковать с высоты свыше 2,4 км, что делает практически невозможным поразить их пулемётными установками, размещёнными на пикапах мобильных групп.

Обложка © Северный ветер

Тимур Хингеев
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