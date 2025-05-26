Операторы беспилотников группировки «Днепр» продолжают успешные операции по ликвидации вражеских целей на различных направлениях. В ходе планового разведывательного полёта в Херсонской области был обнаружен и уничтожен необычный объект — лодки противника. Командир отличившегося подразделения рассказал, как это было.

Военнослужащий ВС РФ с позывным Штурман сообщил, что его оператор быстро сориентировался в ситуации и несколькими точными попаданиями осколочно-фугасных боеприпасов уничтожил плавсредства, вызвав их возгорание. По его словам, мониторинг правобережья Днепра ведётся постоянно, что позволяет эффективно корректировать огонь артиллерии.

Хорошая добыча досталась российским дроноводам и на Ореховском направлении в Запорожской области. Командир отделения с позывным Уголь рассказал, как его подчинённым удалось сбить редкую цель.

«На Ореховском направлении в Запорожской области обстановка напряжённая. Враг активизировал и усилил свои атаки, применяя коптеры различного типа. Расслабиться некогда нам. За последние двое суток были обнаружены и уничтожены беспилотник «Баба Яга», легкобронированный автомобиль, танк и расчёт дроноводов ВСУ. «Баба Яга» – цель нечастая, но жирная», — цитирует его сайт MK.ru.

Подразделение использует различные типы боеприпасов в зависимости от целей: кумулятивные — против техники, осколочные — против живой силы, термобарические — для поражения укреплений. Точность попаданий, по словам командира, достигает 90% при благоприятных погодных условиях.

Все бойцы подразделения — добровольцы, сознательно вступившие в ряды участников СВО. Как подчеркнул Уголь, они уверены в победе и рассматривают свою службу не только как долг перед Родиной, но и как возможность профессионального роста и самореализации.