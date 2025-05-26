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26 мая, 16:11

Сбить почти невозможно: На Украине запаниковали из-за потери контроля над небом

BI: Украинские системы ПВО не справляются с модернизированными российскими БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Украинская противовоздушная оборона не может эффективно противостоять модернизированным российским дронам. Об этом в беседе с изданием Business Insider сообщил командир группы одного из подразделений ПВО ВСУ.

По словам источника, последние модели российских беспилотников значительно превосходят предыдущие по характеристикам. Они развивают скорость свыше 290 км/ч и несут в два раза больше взрывчатки. Дополнительную сложность для украинской обороны создают дроны-приманки, которые истощают запасы боеприпасов ПВО.

Командир ВСУ отметил, что российские БПЛА начинают атаковать с высоты свыше 2,4 км, что делает практически невозможным поразить их пулемётными установками, размещёнными на пикапах мобильных групп ПВО. Украинский военный утверждает, что для эффективного противодействия этим усовершенствованным БПЛА подразделениям ВСУ необходимы переносные зенитные ракетные комплексы.

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Ранее сообщалось, что обеспечение противовоздушной обороны над Одессой стало более сложной задачей. Главной причиной является модернизация российских беспилотников, которые с января начали полёты на высоте около 2000 метров над уровнем моря.

Ольга Сливченко
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