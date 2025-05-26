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Регион
26 мая, 14:45

В Думе заявили о применении «другого» оружия при поставках ВСУ дальнобойных ракет

Депутат Водолацкий: РФ ответит другим оружием при поставках ВСУ дальнобойных ракет

Ракета. Обложка © Midjourney / Life.ru

Ракета. Обложка © Midjourney / Life.ru

Если европейские страны решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, Россия начнёт в ответ применять «другое» оружие, чтобы гарантировать безопасность собственных регионов. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«В случае если информация [о поставках Киеву дальнобойного вооружения] подтвердится практически мы будем применять уже другое оружие для того, чтобы максимально не допустить обстрелов наших городов», сказал он в беседе с РИА «Новости».

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Ранее сегодня канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Также ограничения сняли Британия, Франция и США.

Мария Любицкая
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