В Думе заявили о применении «другого» оружия при поставках ВСУ дальнобойных ракет

Если европейские страны решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, Россия начнёт в ответ применять «другое» оружие, чтобы гарантировать безопасность собственных регионов. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«В случае если информация [о поставках Киеву дальнобойного вооружения] подтвердится практически мы будем применять уже другое оружие для того, чтобы максимально не допустить обстрелов наших городов», — сказал он в беседе с РИА «Новости».