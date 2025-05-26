Применение Украиной немецких Taurus может довести Россию до крайних мер, считает эксперт
Эксперт Леонков: Немецкие ракеты Taurus способны долететь до Москвы
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Применение Украиной немецких крылатых ракет Taurus будет означать прямое вступление Германии в конфликт с Россией. Такой боеприпас способен преодолевать расстояние до 500 километров и атаковать Москву. Однако ответные меры в подобной ситуации последуют незамедлительно, заявил военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с Life.ru.
Дальность применения Taurus составляет свыше 300 километров, по некоторым данным — около 500 километров. Поэтому применение их Украиной угрожает центральным районам Российской Федерации и является тем самым краеугольным камнем, после которого Россия может принять соответствующие меры.
Эксперт полагает, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц всё-таки осуществит поставку Taurus на Украину. Именно он является «ястребом» антироссийской политики. Запустить ракеты можно с самолётов F-16, которые ВСУ получили в качестве поддержки.
Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия в настоящее время не рассматривает возможность поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Также он отверг возможность направления военных стран НАТО или ЕС на Украину. Вместе с этим Мерц заявил, что Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Также ограничения сняли Британия, Франция и США.