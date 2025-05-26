Применение Украиной немецких Taurus может довести Россию до крайних мер, считает эксперт

Применение Украиной немецких крылатых ракет Taurus будет означать прямое вступление Германии в конфликт с Россией. Такой боеприпас способен преодолевать расстояние до 500 километров и атаковать Москву. Однако ответные меры в подобной ситуации последуют незамедлительно, заявил военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с Life.ru.