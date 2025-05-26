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Регион
26 мая, 13:26

Применение Украиной немецких Taurus может довести Россию до крайних мер, считает эксперт

Эксперт Леонков: Немецкие ракеты Taurus способны долететь до Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Применение Украиной немецких крылатых ракет Taurus будет означать прямое вступление Германии в конфликт с Россией. Такой боеприпас способен преодолевать расстояние до 500 километров и атаковать Москву. Однако ответные меры в подобной ситуации последуют незамедлительно, заявил военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с Life.ru.

Дальность применения Taurus составляет свыше 300 километров, по некоторым данным — около 500 километров. Поэтому применение их Украиной угрожает центральным районам Российской Федерации и является тем самым краеугольным камнем, после которого Россия может принять соответствующие меры.

Алексей Леонков

Военный эксперт

Дальность применения Taurus составляет свыше 300 километров, по некоторым данным — около 500 километров. Поэтому применение их Украиной угрожает центральным районам Российской Федерации и является тем самым краеугольным камнем, после которого Россия может принять соответствующие меры.
Дальность применения Taurus составляет свыше 300 километров, по некоторым данным — около 500 километров. Поэтому применение их Украиной угрожает центральным районам Российской Федерации и является тем самым краеугольным камнем, после которого Россия может принять соответствующие меры.

Эксперт полагает, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц всё-таки осуществит поставку Taurus на Украину. Именно он является «ястребом» антироссийской политики. Запустить ракеты можно с самолётов F-16, которые ВСУ получили в качестве поддержки.

Мерц решил больше не выносить на публичное обсуждение отправку ракет Taurus Киеву
Мерц решил больше не выносить на публичное обсуждение отправку ракет Taurus Киеву

Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия в настоящее время не рассматривает возможность поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Также он отверг возможность направления военных стран НАТО или ЕС на Украину. Вместе с этим Мерц заявил, что Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Также ограничения сняли Британия, Франция и США.

Полина Никифорова
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