Германия, Британия, Франция и США смогут поставлять Киеву дальнобойное оружие. Теперь официально
Мерц: Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maradon333
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Также ограничения сняли Британия, Франция и США.
«Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России», — сказал он в интервью телеканалу WDR.
Мерц призвал обеспечить Украине такое оружие.
При этом ранее Россия уже предупреждала, что поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине со стороны Германии приведут к «абсолютно новому уровню» в отношениях между Москвой и Берлином, но не изменят ситуацию на фронте.