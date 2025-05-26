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Регион
26 мая, 11:52

Германия, Британия, Франция и США смогут поставлять Киеву дальнобойное оружие. Теперь официально

Мерц: Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maradon333

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maradon333

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Также ограничения сняли Британия, Франция и США.

«Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России», — сказал он в интервью телеканалу WDR.

Мерц призвал обеспечить Украине такое оружие.

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При этом ранее Россия уже предупреждала, что поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине со стороны Германии приведут к «абсолютно новому уровню» в отношениях между Москвой и Берлином, но не изменят ситуацию на фронте.

Александра Вишнякова
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