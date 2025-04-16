Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 апреля, 17:50

В России предупредили Германию о последствиях поставок дальнобойных Taurus ВСУ

Посол РФ Нечаев: Поставки Taurus ВСУ кардинально изменят отношения РФ и ФРГ

Потенциальные поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине со стороны Германии приведут к «абсолютно новому уровню» в отношениях между Россией и Германией, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Он также отметил, что эти ракеты не изменят ситуацию на фронте.

«Я думаю, что, если такое случится, это будет весьма недальновидный шаг, поскольку это не приведёт ни к каким изменениям на поле боя. Это может означать совершенно новое качество в наших отношениях с Германией», — отметил он в беседе с ТАСС.

Нечаев также отметил, что, согласно мнению военных специалистов, украинские военнослужащие не способны эффективно использовать это дальнобойное вооружение. Он задался вопросом, не окажутся ли операторами этого оружия солдаты бундесвера.

«Приведут к дальнейшей эскалации»: В Кремле отреагировали на слова Мерца о поставке Taurus Киеву
«Приведут к дальнейшей эскалации»: В Кремле отреагировали на слова Мерца о поставке Taurus Киеву

Напомним, ранее кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил о возможной поставке ракет Taurus Киеву при согласии стран Евросоюза. Он также отметил, что поставка дальнобойного оружия должна быть тщательно подготовлена как с технической, так и с политической точки зрения. Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал инициативы Мерца. По его мнению, у поставок имеются свои обоснования, но также много контраргументов. Он добавил, что в Европейском Союзе нет стран, которые применяют подобные ракеты.

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Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

Александра Мышляева
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