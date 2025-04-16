В России предупредили Германию о последствиях поставок дальнобойных Taurus ВСУ

Потенциальные поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине со стороны Германии приведут к «абсолютно новому уровню» в отношениях между Россией и Германией, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Он также отметил, что эти ракеты не изменят ситуацию на фронте.

Нечаев также отметил, что, согласно мнению военных специалистов, украинские военнослужащие не способны эффективно использовать это дальнобойное вооружение. Он задался вопросом, не окажутся ли операторами этого оружия солдаты бундесвера.

Напомним, ранее кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил о возможной поставке ракет Taurus Киеву при согласии стран Евросоюза. Он также отметил, что поставка дальнобойного оружия должна быть тщательно подготовлена как с технической, так и с политической точки зрения. Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал инициативы Мерца. По его мнению, у поставок имеются свои обоснования, но также много контраргументов. Он добавил, что в Европейском Союзе нет стран, которые применяют подобные ракеты.