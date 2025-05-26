На Украине взглянули правде в глаза и признали превосходство российских дронов
Monde: ВСУ признали, что защищать небо над Одессой стало труднее из-за дронов
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) признали, что из-за усовершенствованных российских дронов защищать небо над Одессой становится труднее. С января беспилотники ВС РФ начали летать на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. При этом, эффективно размещать антенны мешают географические особенности. Об этом сообщает Le Monde.
«Тенденция плохая. <...> С января их аппараты летают на высоте от 2 до 3 тысяч метров над уровнем моря, вместо прежних 200 метров. Мы больше не можем достать их нашими пушками», — указано в статье.
Напомним, что в ночь на 23 мая расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ударили по контейнеровозу, доставлявшему военные грузы в порт Одессы. Удар вызвал мощную вторичную детонацию боеприпасов и контейнеров, выгруженных на причал, что спровоцировало масштабный пожар, охвативший зону поражения.