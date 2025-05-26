На Украине взглянули правде в глаза и признали превосходство российских дронов

Вооружённые силы Украины (ВСУ) признали, что из-за усовершенствованных российских дронов защищать небо над Одессой становится труднее. С января беспилотники ВС РФ начали летать на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. При этом, эффективно размещать антенны мешают географические особенности. Об этом сообщает Le Monde.

«Тенденция плохая. <...> С января их аппараты летают на высоте от 2 до 3 тысяч метров над уровнем моря, вместо прежних 200 метров. Мы больше не можем достать их нашими пушками», — указано в статье.