Расчёт «Искандера» поразил контейнеровоз с военным грузом, шедшим в порт Одессы
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В ночь на 23 мая расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» провели высокоточную атаку, нанеся сокрушительный групповой удар по контейнеровозу, доставлявшему военные грузы в порт Одессы, а также по складу контейнеров в портовой зоне.
Как сообщили в Минобороны РФ, на борту судна находилось порядка 100 контейнеров, набитых военным имуществом, включая беспилотные катера (БЭКи), дроны и боеприпасы.
Удар вызвал мощную вторичную детонацию боеприпасов и контейнеров, выгруженных на причал, что спровоцировало масштабный пожар, охвативший зону поражения.
Ранее сообщалось, что ВС РФ провели массированный удар с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников, нацеленный на ключевые объекты военной инфраструктуры Украины. Под ударом оказались предприятие ВПК, специализирующееся на производстве ракетного вооружения и ударных дронов, центр радиотехнической разведки, а также позиция американского зенитного комплекса Patriot.