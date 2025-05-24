Расчёт «Искандера» поразил контейнеровоз с военным грузом, шедшим в порт Одессы

В ночь на 23 мая расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» провели высокоточную атаку, нанеся сокрушительный групповой удар по контейнеровозу, доставлявшему военные грузы в порт Одессы, а также по складу контейнеров в портовой зоне.

Как сообщили в Минобороны РФ, на борту судна находилось порядка 100 контейнеров, набитых военным имуществом, включая беспилотные катера (БЭКи), дроны и боеприпасы.

Удар вызвал мощную вторичную детонацию боеприпасов и контейнеров, выгруженных на причал, что спровоцировало масштабный пожар, охвативший зону поражения.