На Западе опасаются возможного увеличения масштаба атак беспилотников на Украину

Украинские разведывательные органы выразили опасения по поводу возможного увеличения масштаба атак с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило издание The Economist, ссылаясь на свои источники в украинской разведке. По их данным, Россия может в ближайшее время перейти к тактике одновременного использования до тысячи дронов в ночное время.

В публикации утверждается, что у Киева якобы имеются сведения о планах Москвы по наращиванию производства беспилотников до 500 единиц в день, что позволит использовать при ночных атаках сразу тысячу дронов.

Издание цитирует слова неназванного украинского чиновника, который заявил, что подразделениям ПВО удаётся сбивать 95% БПЛА. Однако, по его словам, оставшиеся 5 процентов наносят серьёзный ущерб.