На Западе опасаются возможного увеличения масштаба атак беспилотников на Украину
Economist: Россия сможет наносить удары по Киеву с применением 1000 дронов
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Украинские разведывательные органы выразили опасения по поводу возможного увеличения масштаба атак с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило издание The Economist, ссылаясь на свои источники в украинской разведке. По их данным, Россия может в ближайшее время перейти к тактике одновременного использования до тысячи дронов в ночное время.
В публикации утверждается, что у Киева якобы имеются сведения о планах Москвы по наращиванию производства беспилотников до 500 единиц в день, что позволит использовать при ночных атаках сразу тысячу дронов.
Издание цитирует слова неназванного украинского чиновника, который заявил, что подразделениям ПВО удаётся сбивать 95% БПЛА. Однако, по его словам, оставшиеся 5 процентов наносят серьёзный ущерб.
Ранее Западные СМИ сообщали об одной из самых масштабных воздушных атак, осуществлённых Вооружёнными силами Российской Федерации по территории Украины. Reuters заявлял о выпуске 367 беспилотников и ракет по украинским городам, включая Одессу, Киев и Днепропетровскую область. В то же время системы ПВО РФ отражают массированные атаки украинских дронов уже почти неделю. Только за вторую половину 25 мая был сбит 51 аппарат в пяти российских регионах. Наибольшее количество дронов уничтожено в Курской, Орловской и Тульской областях.