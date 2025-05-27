Российские бойцы разгадали хитрость ВСУ с дронами-обманками из пластиковых труб

Украинские войска применяют в зоне СВО необычные беспилотные аппараты, изготовленные из пластиковых труб. Их основное назначение — выявлять и провоцировать срабатывание российских ракетных комплексов, заставляя их тратить боезапас. Об этом рассказал военнослужащий ПВО группировки «Север» с позывным Маэстро.

По его словам, эти дроны представляют собой «сантехническую ПВХ трубу, собранную, как конструктор». Несмотря на свою внешнюю примитивность, спроектированы они весьма хитроумно.

«По сути, это сантехническая ПВХ труба, собранная, как ребёнок может собрать конструктор. Используются внутри очень такие сборные детали, больше углов делают, чтобы наш комплекс понял, что это хорошая цель. По факту это просто пустая труба», — пояснил солдат.

Тактика ВСУ заключается в двухволновом запуске: сначала отправляются такие пластмассовые дроны-приманки, чтобы «разрядить» комплексы противовоздушной обороны. Во второй волне уже следуют ударные беспилотники, несущие боевую часть и способные нанести значительный урон инфраструктуре.

Однако российские военнослужащие разработали контрмеры. При помощи тепловизоров они отличают эти примитивные обманки от настоящих боевых аппаратов. После идентификации по таким ложным целям работает малая мобильная огневая группа, предотвращая их тактическое применение.