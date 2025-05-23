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23 мая, 18:53

На Украине запустили дрон «Батяра» с дальностью полёта 800 километров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daily insights

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daily insights

На Украине представили новый дрон под названием «Батяра», который способен преодолевать расстояния до 800 километров. Об этом сообщает украинский портал «Милитарный». Разработала беспилотник компания DeepStrikeTech.

Создатели подчеркнули, что дрон сохраняет заданную траекторию даже во время резкого пикирования на цель при повреждениях.

«Основной целью разработки было создание легкого беспилотника, который можно было бы запускать с катапульты или транспортного средства без необходимости в подготовленных взлетно-посадочных полосах», — говорят создатели «Батяры».

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Изначально дрон разрабатывали как дальнобойный беспилотник-смертник. Однако его также можно использовать в роли приманки или бомбардировщика.

Как сообщал Life.ru, ранее в арсенале Вооружённых сил Украины появились РСЗО неизвестного типа, внешне похожие на китайскую систему Type 63. Оригинальная версия этой РСЗО была создана в Китае в 1960-е годы.

Лия Мурадьян
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