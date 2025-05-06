Эксперт разоблачил новое гиперзвуковое оружие США Talon-A, раскрыв его реальное происхождение

Talon-A не относится к системе гиперзвукового управляемого вооружения, а является авиационно-космической системой. Об этом в беседе с Life.ru сообщил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, оружие США — это некий ракетоплан, который запускается с помощью самолёта-носителя.

«Там у них есть такой Stratolaunch. Это двухфюзеляжный самолёт с размахом крыльев 117 метров, с которого эта система стартует, разгоняется до скоростей и садится, как говорится, по-самолётному. То есть это проект, который американцы делают, коммерческие фирмы делают, пытаясь освоить известный советский проект под названием «Воздушный старт», — поделился специалист.

Собеседник Life.ru уточнил, что данным проектом в советские времена занималась МПО «Молния», которая сделала несколько планов по запуску космических аппаратов на орбиту с воздушного старта. Также был разработан проект двухфюзеляжного самолёта под названием «Геркулес».

«Суть его заключалась в том, что объект, авиационно-космический аппарат, пилотируемый или беспилотный в исполнении, поднимается на определённую высоту. Дальше идёт расстыковка, включаются ракетные двигатели, и он со скоростью порядка 6-7 тысяч километров в час стартует и уходит на орбиту. Но американцы сейчас пытаются вот эту традиционно-космическую систему изобразить как достижение гиперзвуковых технологий», — заявил Леонков.

По его словам, гиперзвуковые аппараты в России не просто летят в гиперзвуковой скорости, а маневрирует и переходят из точки А в точку Б. «Талон-А» США не относится к таким системам, он ближе к авиационно-космическим технологиям. Эксперт отметил, что именно поэтому в сообщении и говорилось о том, что у Talon-A был применён многоразовый двигатель. После завершения запуска его можно использовать повторно. Всего было проделано два эксперимента.

Собеседник Life.ru рассказал, что слово «гиперзвук» используется американской пропагандой для того, чтобы показать, что США не отстают в области технологий. В РФ подобного рода запуски уже были, когда создавался «Буран», а также в рамках создания системы по программе «Спирали».

«Это всё советские наработки. Каким-то невероятным образом, я считаю, информация об этих наработках была украдена американцами, наверное, в годы 90-е, когда у нас был развал многих систем, которые должны были отвечать за сохранность секретов. И у них появился вот этот вот самолёт орбитальный Х-37Б и теперь этот «Талон-А», — уверен специалист.

X-37B садится по-самолётному — это один из проектов авиационно-космической системы, которая работала в Советском Союзе. Развал СССР не позволил продолжить такие разработки, и Российская Федерация до сих пор к ним не вернулась. Однако их можно будет возобновить уже с новыми технологиями.

Военный эксперт отметил, что у России сейчас есть гиперзвуковое оружие первого и второго поколения. Это всем известная баллистическая ракета средней дальности «Орешник». Он добавил, что американцы могут хвастаться, но Москва при желании обгонит Вашингтон, как бы там ни старались.