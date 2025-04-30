На вооружении ВСУ заметили неизвестную РСЗО, похожую на китайскую Type 63

В арсенале Вооружённых сил Украины появились РСЗО неустановленного типа, визуально схожие с китайской системой Type 63. Об этом пишет RG.ru, обратившая внимание на фотографию установки.

Украинский военнослужащий рядом с неустановленным РСЗО. Фото © X / Maks_NAFO_FELLA

На фотографии видны три ряда направляющих и рукоятка, типичная для систем залпового огня, напоминающая конструкцию, использованную в Type 63. Оригинальная версия данной РСЗО была разработана в Китае в 1960-х годы. Впоследствии её модификации производились в различных странах, включая КНДР, Иран, Египет, Турцию и Азербайджан.

Буксируемая система залпового огня весом 614 кг способна вести огонь 107-мм реактивными снарядами с дальностью до 8500 метров, используя 12 направляющих.