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Регион
Опубликовано 30 апреля 2025, 07:21
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На вооружении ВСУ заметили неизвестную РСЗО, похожую на китайскую Type 63

RG.ru: На вооружении ВСУ замечена 12-ствольная РСЗО, похожая на китайскую Type 63

В арсенале Вооружённых сил Украины появились РСЗО неустановленного типа, визуально схожие с китайской системой Type 63. Об этом пишет RG.ru, обратившая внимание на фотографию установки.

Украинский военнослужащий рядом с неустановленным РСЗО. Фото © X / Maks_NAFO_FELLA

Украинский военнослужащий рядом с неустановленным РСЗО. Фото © X / Maks_NAFO_FELLA

На фотографии видны три ряда направляющих и рукоятка, типичная для систем залпового огня, напоминающая конструкцию, использованную в Type 63. Оригинальная версия данной РСЗО была разработана в Китае в 1960-х годы. Впоследствии её модификации производились в различных странах, включая КНДР, Иран, Египет, Турцию и Азербайджан.

Буксируемая система залпового огня весом 614 кг способна вести огонь 107-мм реактивными снарядами с дальностью до 8500 метров, используя 12 направляющих.

Названа сумма, которую Европа потратила на закупку оружия в США
Названа сумма, которую Европа потратила на закупку оружия в США

Примечательно, что ранее представители Китая категорично высказались о возможных поставках оружия на Украину. Тем временем западное вооружение, как сообщается, переданное ВСУ, демонстрирует низкую эффективность в настоящих боевых условиях. В этом контексте было отмечено, что такие поставки стали «бесполезной тратой ресурсов» для западных союзников. В качестве примера упоминается артиллерийский снаряд M982 Excalibur с GPS-наведением, который оказался неэффективным на фронте.

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Wikipedia / Tasnim News Agency

Мария Любицкая
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