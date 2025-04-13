«Пустая трата средств»: В Раде раскритиковали западные вооружения, поставленные Украине
Нардеп Чернев: Западное оружие не оправдало себя в боевых условиях на Украине
Западное вооружение, поставленное Украине, продемонстрировало низкую эффективность в реальных боевых условиях. Об этом заявил депутат Верховной рады Егор Чернев. Он подчеркнул, что это оказалось «пустой тратой средств» со стороны западных партнёров.
Чернев привёл в пример артиллерийский снаряд M982 Excalibur, оснащённый системой GPS-наведения. По его словам, несмотря на высокую цену, этот боеприпас оказался малоэффективным в условиях, когда противник использует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
А ранее Life.ru писал, что Киев поставил Евросоюз перед выбором: военное вмешательство или масштабная финансовая поддержка. Фактически, Украина предъявила ЕС жёсткий ультиматум. Украинский командир и политолог призвали ЕС к решительным действиям, по их словам, не все страны ЕС в достаточной степени осознают серьёзность текущей ситуации.
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