Западное вооружение, поставленное Украине, продемонстрировало низкую эффективность в реальных боевых условиях. Об этом заявил депутат Верховной рады Егор Чернев. Он подчеркнул, что это оказалось «пустой тратой средств» со стороны западных партнёров.

Чернев привёл в пример артиллерийский снаряд M982 Excalibur, оснащённый системой GPS-наведения. По его словам, несмотря на высокую цену, этот боеприпас оказался малоэффективным в условиях, когда противник использует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).