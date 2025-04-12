Оружие или деньги: Киев выдвинул ЕС жёсткий ультиматум
Киев выдвинул ультиматум ЕС: войска или деньги
Флаги ЕС и Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro
Киев поставил Евросоюз перед выбором: военное вмешательство или масштабная финансовая поддержка. Фактически, Украина предъявила ЕС жёсткий ультиматум.
В эфире украинского телевидения, во время обсуждения за круглым столом, командир украинского добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко*, который был заочно осуждён судом Москвы на 5,5 лет колонии за призывы к насилию в отношении военнослужащих ВС РФ, и политолог Тарас Загородний призвали ЕС к решительным действиям. Они заявили о необходимости либо прямого военного вмешательства путём ввода войск на Украину, либо предоставления значительной финансовой помощи. Участники дискуссии подчеркнули, что, по их мнению, не все страны ЕС в достаточной степени осознают серьёзность текущей ситуации. В качестве альтернативы вводу войск было предложено финансирование иностранных наёмников.
Ранее на экстренной встрече между лидерами ЕС в Париже возник конфликт в вопросе отправки миротворцев на Украину. Германия, Италия, Польша и Испания заявили, что не желают этого. А Британия заявила о возможном развёртывании в Незалежной европейских сил. При этом французский президент Эмманюэль Макрон подчеркнул, что у Парижа отсутствуют планы по отправке военного контингента на украинскую территорию.
* Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.