В эфире украинского телевидения, во время обсуждения за круглым столом, командир украинского добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко*, который был заочно осуждён судом Москвы на 5,5 лет колонии за призывы к насилию в отношении военнослужащих ВС РФ, и политолог Тарас Загородний призвали ЕС к решительным действиям. Они заявили о необходимости либо прямого военного вмешательства путём ввода войск на Украину, либо предоставления значительной финансовой помощи. Участники дискуссии подчеркнули, что, по их мнению, не все страны ЕС в достаточной степени осознают серьёзность текущей ситуации. В качестве альтернативы вводу войск было предложено финансирование иностранных наёмников.