Приговор украинцу Друзенко* за призывы калечить пленных россиян вступил в силу

Командир украинского добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко*, который был заочно осуждён Басманным судом Москвы на 5,5 лет колонии за призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, не обжаловал решение в апелляции. Как сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию, приговор вступил в законную силу.

Друзенко* основал первый добровольческий мобильный госпиталь им. Н. Пирогова, предоставлявший медицинскую помощь украинским военным в Донбассе. В одном из эфиров украинского телеканала он призывал своих подчинённых к насилию над российскими военными, попавшими в плен. Позже он попытался объяснить свои слова эмоциями и извинился.

Басманный суд признал его виновным в конце июня этого года, назначив наказание заочно в виде 5 лет и 6 месяцев общего режима. Судебный источник подтвердил, что приговор не был обжалован в установленный срок.

Ранее стало известно, что бывший адвокат Илья Новиков**, которого заочно приговорили к 8,5 года лишения свободы, покинул Россию через Польшу. Информация о возвращении на территорию России бывшего игрока шоу «Что? Где? Когда?» в настоящее время отсутствует.