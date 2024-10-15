Осуждённый за мошенничество на 30 млн россиянин депортирован из Доминиканы

Россиянин Армен Нерсесян, осуждённый за мошенничество на сумму свыше 30 миллионов рублей, был депортирован из Доминиканы в сопровождении сотрудников российского НЦБ Интерпола. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк. По её словам, передача осуждённого российским властям произошла в аэропорту Санто-Доминго.

Нерсесян находился в международном розыске за организацию мошеннической схемы, связанной со строительством многоквартирного дома в Анапе. С 2014 по 2016 год он привлёк инвестиции на сумму более 30 миллионов рублей, обещая передать квартиры в собственность, однако свои обязательства не выполнил, а средства похитил. После этого Нерсесян скрылся за границей.