Осуждённый за мошенничество на 30 млн россиянин депортирован из Доминиканы
Автомобиль МВД России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014
Россиянин Армен Нерсесян, осуждённый за мошенничество на сумму свыше 30 миллионов рублей, был депортирован из Доминиканы в сопровождении сотрудников российского НЦБ Интерпола. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк. По её словам, передача осуждённого российским властям произошла в аэропорту Санто-Доминго.
Нерсесян находился в международном розыске за организацию мошеннической схемы, связанной со строительством многоквартирного дома в Анапе. С 2014 по 2016 год он привлёк инвестиции на сумму более 30 миллионов рублей, обещая передать квартиры в собственность, однако свои обязательства не выполнил, а средства похитил. После этого Нерсесян скрылся за границей.
В январе 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, а уже спустя полгода Анапский городской суд признал его виновным. Для его поиска был организован международный розыск через каналы Интерпола, и в результате сотрудничества с доминиканскими партнёрами его удалось задержать. Теперь он будет доставлен в Россию для исполнения приговора.
Недавно стало известно, что экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину светит огромный срок за хищение леса из воинских частей под видом «санитарной» вырубки. Прокурор запросил ему 17 лет колонии строгого режима. Напомним, Куракина задержали ещё в ноябре 2020 году.