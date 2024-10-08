Экс-главе департамента МО Куракину запросили 17 лет колонии за хищение леса

Экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину светит огромный срок за хищение леса из воинских частей под видом «санитарной» вырубки. Прокурор запросил ему 17 лет колонии строгого режима. Об этом сказано в тексте выступления обвинителя в прениях сторон, с которым ознакомился ТАСС.

«Прошу назначить наказание Куракину в виде 17 лет колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в размере 500 млн рублей и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных органах, а также в Вооружённых силах РФ», — сказано в материалах судебного заседания.

Также к приговору попросили добавить бывшего первого заместителя Куракина Владислава Холодкова и главу компании «Оборонспецресурс» Максима Ана. По обвинению за взятки им грозит 14 лет лишения свободы и штраф.