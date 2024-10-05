В Петербурге при получении «аванса» в 1,5 млн рублей задержан чиновник мэрии

В одном из кафе Санкт-Петербурга задержали чиновника, подозреваемого в получении крупной взятки. Операция прошла в Дегтярном переулке, где, как утверждается, задержанный был пойман с поличным во время передачи 1,5 миллиона рублей в качестве аванса. Следствие полагает, что мужчина незаконно содействовал заключению договоров аренды земельных участков без проведения торгов, получив за это вознаграждение в размере 23,5 миллиона рублей. Об этом сообщило управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В Санкт-Петербурге задержан замглавы комитета мэрии за взятку. Видео © Telegram / Петербургская полиция

По предварительным данным, задержанный чиновник — заместитель главы комитета по инвестициям администрации Санкт-Петербурга Максим Шарипов. Он обвиняется в том, что через посредника требовал от коммерсанта дополнительную сумму в 2,5 миллиона рублей для завершения сделки. Деньги передавались частями, и, как стало известно позже, часть купюр оказалась муляжом, что стало важной деталью операции.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве». На момент задержания Шарипов занимал высокую должность и являлся государственным советником Санкт-Петербурга 1-го класса.