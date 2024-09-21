Самарский чиновник задержан за крупную взятку Хинштейн сообщил о задержании в Самаре главы Безенчукского района Аникина 21 сентября, 08:05 Владимир Аникин. Обложка © Администрация муниципального района Безенчукский

В Самаре полиция задержала главу Безенчукского муниципального района Владимира Аникина, который подозревается в получении взяток. Об этом сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Глава Безенчукского муниципального района Владимир Аникин задержан сегодня утром в Самаре. Он подозревается в получении взяток», — написал он.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». В ближайшее время суд изберёт чиновнику меру пресечения. Аникин возглавлял районную администрацию с 2018 года. По образованию он экономист. Женат, воспитывает дочь.

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Авторы Татьяна Миссуми