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20 сентября, 00:54

На Камчатке медсестру осудили на 2,5 года за фальшивые справки о вакцинации

Медсестра из Петропавловска-Камчатского отправится за решётку на два года и шесть месяцев за выдачу согражданам липовых справок о прохождении вакцинации против CoViD-19. Соответствующий приговор экс-сотруднице учреждения здравоохранения вынес городской суд, проинформировала пресс-служба краевого управления ФСБ РФ.

«В одном из учреждений здравоохранения в краевом центре в 2021-2023 годах за денежное вознаграждение она вносила недостоверные сведения о вакцинации жителей региона от CoViD-19 в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения в раздел «Федеральный реестр вакцинированных», — гласит сообщение.

Действия медсестры расценено как нарушение части 1 статьи 274.1. УК РФ (создание компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ). Приговор в законную силу не вступил.

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А ранее появились подробности громкого дела экс-военкома одного из районов Москвы Сергея Тригилёва. Следствие выяснило, что арестованный за получение взяток полковник является обладателем дорогостоящих объектов движимого и недвижимого имущества, а также имеет заграничный паспорт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Илья Пушкарев
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