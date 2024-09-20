На Камчатке медсестру осудили на 2,5 года за фальшивые справки о вакцинации
Медсестра из Петропавловска-Камчатского отправится за решётку на два года и шесть месяцев за выдачу согражданам липовых справок о прохождении вакцинации против CoViD-19. Соответствующий приговор экс-сотруднице учреждения здравоохранения вынес городской суд, проинформировала пресс-служба краевого управления ФСБ РФ.
«В одном из учреждений здравоохранения в краевом центре в 2021-2023 годах за денежное вознаграждение она вносила недостоверные сведения о вакцинации жителей региона от CoViD-19 в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения в раздел «Федеральный реестр вакцинированных», — гласит сообщение.
Действия медсестры расценено как нарушение части 1 статьи 274.1. УК РФ (создание компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ). Приговор в законную силу не вступил.
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