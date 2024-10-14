Задержан убийца 15-летнего подростка в Липецке, и это не «душегуб» из Сети

В Липецке 41-летнего мужчину задержали за убийство 15-летнего подростка в ходе конфликта на улице. Подробности сообщают региональное управление Следственного комитета в своем Telegram-канале и правительство области.

Инцидент произошёл 13 октября на улице Ушинского. Мужчина нанёс юноше ножевое ранение и скрылся. Истекающего кровью парня заметили прохожие и перенесли его в ближайшую аптеку. Однако школьник умер до приезда бригады медиков.

«Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка в Липецке. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о его заключении под стражу. Подозреваемый — русский, гражданин РФ, 1983 г.р., родился в Липецке», — проинформировало правительство региона и опровергло вбросы из Сети о том, что преступление совершил мигрант.

Власти призвали не распространять недостоверные сведения, пояснив, что по местным пабликам гуляет фото непричастного к убийству бородатого мужчины. Человек со снимка из Сети, которого пользователи обзывают «душегубом», не имеет никакого отношения к преступлению, подчеркнули в правительстве.