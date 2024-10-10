Следствие установило путь бегства адвоката-экстремиста Новикова* из России

Бывший адвокат Илья Новиков*, которого заочно приговорили к 8,5 года лишения свободы, покинул Россию через Польшу. Об этом сообщает ТАСС.

«Установлено, что 6 февраля 2022 года Новиков* И. С. авиатранспортом убыл в Польшу сообщением Шереметьево (Москва) — Польша (Варшава)», — указано в документе.

Известно, что информация о возвращении на территорию России бывшего игрока шоу «Что? Где? Когда?» в настоящее время отсутствует.