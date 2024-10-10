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10 октября, 09:07

Следствие установило путь бегства адвоката-экстремиста Новикова* из России

ТАСС: Осуждённый за фейки о ВС экс-адвокат Новиков* покинул РФ через Польшу

Экс-адвокат Илья Новиков*. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Экс-адвокат Илья Новиков*. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Бывший адвокат Илья Новиков*, которого заочно приговорили к 8,5 года лишения свободы, покинул Россию через Польшу. Об этом сообщает ТАСС.

«Установлено, что 6 февраля 2022 года Новиков* И. С. авиатранспортом убыл в Польшу сообщением Шереметьево (Москва) — Польша (Варшава)», — указано в документе.

Известно, что информация о возвращении на территорию России бывшего игрока шоу «Что? Где? Когда?» в настоящее время отсутствует.

Экс-адвокат Илья Новиков* внесён в список террористов и экстремистов
Экс-адвокат Илья Новиков* внесён в список террористов и экстремистов

Напомним, что 14 февраля суд заочно арестовал Илью Новикова* по статье о фейках о Российской Армии. Его разыскивают из-за интервью, где экс-адвокат публично под видом достоверных сведений озвучил фейки о провокации в Буче. Экспертиза установила, что в высказываниях бывшего адвоката есть мотив политической ненависти и вражды. По этому делу 11 июня суд приговорил Новикова* к 8,5 года колонии. Позднее Следком уличил юриста и ещё двух россиян в государственной измене.

* Внесён в реестр физлиц-иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Дарья Нарыкова
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