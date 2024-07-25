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25 июля, 13:28

Экс-адвокат Илья Новиков* внесён в список террористов и экстремистов

Илья Новиков. Обложка © ТАСС/AP Photo/Alexander Zemlianichenko/ТАСС

Илья Новиков. Обложка © ТАСС/AP Photo/Alexander Zemlianichenko/ТАСС

Экс-адвокат Илья Новиков* внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Против экс-адвоката Ильи Новикова* возбудили уголовное дело о госизмене
Против экс-адвоката Ильи Новикова* возбудили уголовное дело о госизмене

Напомним, 14 февраля суд заочно арестовал Илью Новикова* по статье о фейках о ВС РФ. Его разыскивают из-за интервью, где экс-адвокат публично под видом достоверных сведений озвучил фейки о провокации в Буче. Экспертиза установила, что в высказываниях бывшего адвоката есть мотив политической ненависти и вражды. По этом уделу 11 июня суд приговорил Новикова* к 8,5 года колонии.

* Внесён в реестр физлиц-иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Александра Вишнякова
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