Экс-адвокат Илья Новиков* внесён в список террористов и экстремистов

Экс-адвокат Илья Новиков* внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Против экс-адвоката Ильи Новикова* возбудили уголовное дело о госизмене

Против экс-адвоката Ильи Новикова* возбудили уголовное дело о госизмене

* Внесён в реестр физлиц-иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.