В Испании выступили с призывом обратиться к политикам и властям ЕС для прекращения подготовки к прямому конфликту с Россией. Об этом заявил испанскому изданию Rebelión профессор университета Севильи Хуан Торрес Лопес.

«Крайне важно любыми возможными способами донести до руководителей Европейской комиссии, парламентариев и лидеров партий, что цель подготовки к войне против России — чистое безумие», — написал он.

Лопес утверждает, что вина за эскалацию конфликта всецело лежит на лидерах стран ЕС. По его мнению, те намеренно создают России образ врага, тем самым оправдывая многомиллионные затраты на военные расходы.