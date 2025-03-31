«Чистое безумие»: В Испании бьют тревогу из-за подготовки властей к прямому конфликту с РФ
Rebelión: Граждане ЕС должны выступить против подготовки Европы к войне с РФ
В Испании выступили с призывом обратиться к политикам и властям ЕС для прекращения подготовки к прямому конфликту с Россией. Об этом заявил испанскому изданию Rebelión профессор университета Севильи Хуан Торрес Лопес.
«Крайне важно любыми возможными способами донести до руководителей Европейской комиссии, парламентариев и лидеров партий, что цель подготовки к войне против России — чистое безумие», — написал он.
Лопес утверждает, что вина за эскалацию конфликта всецело лежит на лидерах стран ЕС. По его мнению, те намеренно создают России образ врага, тем самым оправдывая многомиллионные затраты на военные расходы.
Ранее в западных СМИ призвали европейские страны забыть про намерения прислать войска на Украину и сделать ставку на обеспечение нейтралитета страны. С точки зрения военной мощи Европа уступает России по всем показателям, и без поддержки США не способна выступить в качестве сдерживающего фактора, а лишь станет дополнительным препятствием. Кроме того, ЕС не может считать себя нейтральным наблюдателем, так как уже активно поддерживает одну из сторон конфликта.
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