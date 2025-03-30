В Европе хотят поспешить с отправкой войск на Украину
WP: В Европе активнее рассматривают отправку воздушных и морских сил на Украину
Европейские государства теперь активнее обсуждают возможность развёртывания воздушных и морских сил на Украине, учитывая ограничения на размещение крупных наземных войск. Некоторые страны готовы предложить свои ресурсы для патрулирования воздушного и морского пространства в этом регионе, сообщает газета Washington Post, ссылаясь на двух дипломатов.
По информации издания, в ближайшие недели европейские страны планируют отправить на Украину группу военных для оценки необходимого количества войск для потенциального развёртывания.
«По словам двух дипломатов, внимание европейцев теперь сместилось в сторону морской и воздушной мощи, поскольку командующие армиями указывают на ограничения крупного размещения войск, а другие страны предлагают свои возможности для патрулирования неба над Украиной и Чёрного моря», — сообщает газета.
Ранее в западных СМИ призвали европейские страны забыть про намерения прислать войска на Украину и сделать ставку на обеспечение нейтралитета страны. С точки зрения военной мощи Европа уступает России по всем показателям, и без поддержки США не способна выступить в качестве сдерживающего фактора, а лишь станет дополнительным препятствием. Кроме того, ЕС не может считать себя нейтральным наблюдателем, так как уже активно поддерживает одну из сторон конфликта.
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