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Регион
30 марта, 11:39

В Европе хотят поспешить с отправкой войск на Украину

WP: В Европе активнее рассматривают отправку воздушных и морских сил на Украину

Европейские государства теперь активнее обсуждают возможность развёртывания воздушных и морских сил на Украине, учитывая ограничения на размещение крупных наземных войск. Некоторые страны готовы предложить свои ресурсы для патрулирования воздушного и морского пространства в этом регионе, сообщает газета Washington Post, ссылаясь на двух дипломатов.

По информации издания, в ближайшие недели европейские страны планируют отправить на Украину группу военных для оценки необходимого количества войск для потенциального развёртывания.

«По словам двух дипломатов, внимание европейцев теперь сместилось в сторону морской и воздушной мощи, поскольку командующие армиями указывают на ограничения крупного размещения войск, а другие страны предлагают свои возможности для патрулирования неба над Украиной и Чёрного моря», — сообщает газета.

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Ранее в западных СМИ призвали европейские страны забыть про намерения прислать войска на Украину и сделать ставку на обеспечение нейтралитета страны. С точки зрения военной мощи Европа уступает России по всем показателям, и без поддержки США не способна выступить в качестве сдерживающего фактора, а лишь станет дополнительным препятствием. Кроме того, ЕС не может считать себя нейтральным наблюдателем, так как уже активно поддерживает одну из сторон конфликта.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Александра Мышляева
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