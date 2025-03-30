В Европе хотят поспешить с отправкой войск на Украину

Европейские государства теперь активнее обсуждают возможность развёртывания воздушных и морских сил на Украине, учитывая ограничения на размещение крупных наземных войск. Некоторые страны готовы предложить свои ресурсы для патрулирования воздушного и морского пространства в этом регионе, сообщает газета Washington Post, ссылаясь на двух дипломатов.

По информации издания, в ближайшие недели европейские страны планируют отправить на Украину группу военных для оценки необходимого количества войск для потенциального развёртывания.

«По словам двух дипломатов, внимание европейцев теперь сместилось в сторону морской и воздушной мощи, поскольку командующие армиями указывают на ограничения крупного размещения войск, а другие страны предлагают свои возможности для патрулирования неба над Украиной и Чёрного моря», — сообщает газета.