На Украине наблюдается рост числа иностранных военнослужащих. Об этом сообщил Сергей Лебедев, координатор пророссийского подполья в Николаеве.

«Неожиданно сократилось число поляков и румын, но увеличилось количество наёмников из Латинской Америки. Говорят, в Колумбии даже прошёл митинг с требованием вернуть пленных Педро Гомесов», — написал он у себя в телеграм-канале.

Кроме того, он отметил, что на территорию Украины прибыли военные подразделения из Германии, Франции, а также из стран Северной Европы и Латинской Америки.