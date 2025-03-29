Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 12:59

В Подполье сообщили о росте в ВСУ числа военных из Европы и Латинской Америки

Лебедев: В ВСУ растёт число наёмников из Европы и Латинской Америки

На Украине наблюдается рост числа иностранных военнослужащих. Об этом сообщил Сергей Лебедев, координатор пророссийского подполья в Николаеве.

«Неожиданно сократилось число поляков и румын, но увеличилось количество наёмников из Латинской Америки. Говорят, в Колумбии даже прошёл митинг с требованием вернуть пленных Педро Гомесов», — написал он у себя в телеграм-канале.

Семьи пропавших на Украине колумбийских наёмников провели митинг в Боготе
Семьи пропавших на Украине колумбийских наёмников провели митинг в Боготе

Кроме того, он отметил, что на территорию Украины прибыли военные подразделения из Германии, Франции, а также из стран Северной Европы и Латинской Америки.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что на Украине участвуют свыше 3,3 тысячи иностранных наёмников. Он привёл информацию о количестве погибших и раненых в результате действий киевского режима, отметив, что основными факторами, приводящими к жертвам среди мирных жителей, стали атаки на объекты гражданской инфраструктуры с использованием взрывного оружия и лёгкого стрелкового вооружения, преимущественно иностранного производства.

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar