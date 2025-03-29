В Подполье сообщили о росте в ВСУ числа военных из Европы и Латинской Америки
Лебедев: В ВСУ растёт число наёмников из Европы и Латинской Америки
На Украине наблюдается рост числа иностранных военнослужащих. Об этом сообщил Сергей Лебедев, координатор пророссийского подполья в Николаеве.
«Неожиданно сократилось число поляков и румын, но увеличилось количество наёмников из Латинской Америки. Говорят, в Колумбии даже прошёл митинг с требованием вернуть пленных Педро Гомесов», — написал он у себя в телеграм-канале.
Кроме того, он отметил, что на территорию Украины прибыли военные подразделения из Германии, Франции, а также из стран Северной Европы и Латинской Америки.
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что на Украине участвуют свыше 3,3 тысячи иностранных наёмников. Он привёл информацию о количестве погибших и раненых в результате действий киевского режима, отметив, что основными факторами, приводящими к жертвам среди мирных жителей, стали атаки на объекты гражданской инфраструктуры с использованием взрывного оружия и лёгкого стрелкового вооружения, преимущественно иностранного производства.