«Вооружённый нейтралитет»: Европе предложили новую стратегию по Украине

Европейским странам следует забыть про свои намерения прислать войска на Украину и сделать ставку на обеспечение нейтралитета страны. Об этом сообщает Unherd.

«Европа должна отказаться от ошибочного стремления сформировать «перестраховочные силы» и вместо этого сосредоточиться на гораздо более вероятном и реальном исходе для Украины: вооружённом нейтралитете», — сказано в материале.

Франция и Великобритания считают, что самым эффективным вариантом будет отправка «сил сдерживания» на Украину, но что это за силы, какие функции они там будут выполнять и как они помогут приблизить мир — неясно. Вряд ли этот вариант в итоге будет претворён в жизнь, поскольку «коалиция желающих» на данный момент включает в себя всего два государственных члена: Лондон и Париж. Первый и вовсе лишь условно поддерживает этот план, ожидая одобрительного кивка и поддержки со стороны США, которой не последует, отметил автор статьи.

В военном плане Европа по всем параметрам проигрывает РФ, поэтому без США она не может стать сдерживающим фактором — лишь ещё одним препятствием. Кроме того, ЕС не может претендовать на роль нейтрального наблюдателя, поскольку блок уже всецело поддерживает одного из участников конфликта.

Обозреватель предлагает Европе сделать ставку на модернизацию украинской армии, которая будет требовать около 20 миллиардов евро ежегодно, а не на разработку планов по собственному участию. Европейским лидерам остаётся сделать самое «простое» — возродить стоящую одной ногой в могиле промышленность и найти на всё это деньги, ведь взять у США, как они привыкли делать, уже не получится.

Так, Европа сможет стать не военной машиной, а технологической и экономической глыбой, которая сможет обеспечить Украине гарантии безопасности путём снабжения её собственной армии.