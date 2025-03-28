Российский президент Владимир Путин считает, что европейские страны подталкивают Киев к продолжению войны «до последнего украинца» ради стратегического поражения России. Об этом глава государства заявил в рамках беседы с моряками на подводном крейсере «Архангельск».

«Приехали их кураторы из Европы, в частности, из Великобритании — бывший премьер-министр господин Джонсон, убедил украинское руководство в том, что нужно продолжать вооружённую борьбу до последнего по сути украинца с целью нанести России стратегическое поражение», — сказал глава государства.