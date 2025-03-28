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Регион
28 марта, 07:46

Путин рассказал, кто мешает Украине заключить мир с Россией

Путин: Кураторы из ЕС заставляют Киев воевать до последнего украинца

Российский президент Владимир Путин считает, что европейские страны подталкивают Киев к продолжению войны «до последнего украинца» ради стратегического поражения России. Об этом глава государства заявил в рамках беседы с моряками на подводном крейсере «Архангельск».

«Приехали их кураторы из Европы, в частности, из Великобританиибывший премьер-министр господин Джонсон, убедил украинское руководство в том, что нужно продолжать вооружённую борьбу до последнего по сути украинца с целью нанести России стратегическое поражение», — сказал глава государства.

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Ранее стало известно, что в ходе посещения подводного крейсера «Архангельск» президент России Владимир Путин высказался об агрессивной позиции Великобритании. По его словам, антироссийские заявления Лондона не подкреплены ни мощной армией, ни развитой экономикой.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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