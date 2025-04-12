На Западе рассказали, какое российское оружие десятилетиями наводит страх на НАТО

Российская подлодка серии «Палтус» наводит страх на страны НАТО уже не первое десятилетие. Членов Североатлантического альянса крайне беспокоит крылатая ракета «Калибр», поставленная на вооружение субмарины. Об этом написал для 19fortyfive обозреватель Калеб Ларсон.

«В дополнение к своей предназначенной роли противокорабельной и противолодочной платформы подлодки «Палтус» также выполняют сбор разведданных. Они могут делать это благодаря своей низкой акустической сигнатуре, из-за которой они получили прозвище «Чёрная дыра», — указано в материале.

По мнению автора статьи, подводные лодки типа «Палтус» представляют значительную опасность для НАТО из-за их возможностей для модернизации. В статье утверждается, что эти субмарины, известные своей надёжностью и многофункциональностью, и особенно хорошо демонстрируют свои возможности в коротких военных операциях.