На Западе рассказали, какое российское оружие десятилетиями наводит страх на НАТО
19fortyfive: НАТО считает угрозой российскую подводную лодку серии «Палтус»
ДЭПЛ «Владикавказ» проекта 877. Обложка © Wikipedia / kremlin
Российская подлодка серии «Палтус» наводит страх на страны НАТО уже не первое десятилетие. Членов Североатлантического альянса крайне беспокоит крылатая ракета «Калибр», поставленная на вооружение субмарины. Об этом написал для 19fortyfive обозреватель Калеб Ларсон.
«В дополнение к своей предназначенной роли противокорабельной и противолодочной платформы подлодки «Палтус» также выполняют сбор разведданных. Они могут делать это благодаря своей низкой акустической сигнатуре, из-за которой они получили прозвище «Чёрная дыра», — указано в материале.
По мнению автора статьи, подводные лодки типа «Палтус» представляют значительную опасность для НАТО из-за их возможностей для модернизации. В статье утверждается, что эти субмарины, известные своей надёжностью и многофункциональностью, и особенно хорошо демонстрируют свои возможности в коротких военных операциях.
А ранее Life.ru сообщал, что с разрешения Владимира Путина на воду была спущена новая АПЛ «Пермь». Российская многоцелевая атомная подводная лодка относится к четвёртому поколению подводных кораблей. Судно будет вооружено новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». В США оценили новейшие многоцелевые подлодки.