Путин: Морские стратегические ядерные силы РФ оснащены современным оружием

Морские стратегические ядерные силы России в полной мере оснащены современными образцами вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию ВМФ.

«В этой связи, конечно, хочу отметить, что сейчас доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100%. Я подчеркну, этот показатель необходимо удерживать и в дальнейшем», — отметил российский лидер.