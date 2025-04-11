Путин: Морские стратегические ядерные силы РФ оснащены современным оружием
Морские стратегические ядерные силы России в полной мере оснащены современными образцами вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию ВМФ.
«В этой связи, конечно, хочу отметить, что сейчас доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100%. Я подчеркну, этот показатель необходимо удерживать и в дальнейшем», — отметил российский лидер.
Напомним, сегодня Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития военно-морского флота России. Также стало известно, что президент РФ может встретиться в Петербурге с эмиссаром американского визави Стивеном Уиткоффом.
Life.ru