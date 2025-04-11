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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 12:48

Путин: Морские стратегические ядерные силы РФ оснащены современным оружием

Морские стратегические ядерные силы России в полной мере оснащены современными образцами вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию ВМФ.

«В этой связи, конечно, хочу отметить, что сейчас доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100%. Я подчеркну, этот показатель необходимо удерживать и в дальнейшем», — отметил российский лидер.

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Напомним, сегодня Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития военно-морского флота России. Также стало известно, что президент РФ может встретиться в Петербурге с эмиссаром американского визави Стивеном Уиткоффом.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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