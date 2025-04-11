Путин в пятницу проведёт совещание по развитию ВМФ
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Президент России Владимир Путин проведёт совещание, посвященное вопросам развития военно-морского флота. Об этом в ответ на вопросы журналистов в пятницу сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Совещание будет посвящено вопросам развития военно-морского флота Российской Федерации», — отметил представитель Кремля, подчеркнув значимость этой темы для страны.
Также накануне он анонсировал региональную поездку президента, которая пройдёт сегодня.
В прошлом году президент Владимир Путин заявил, что Россия будет укреплять свой Военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую.