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Регион
11 апреля, 09:14

Путин в пятницу проведёт совещание по развитию ВМФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин проведёт совещание, посвященное вопросам развития военно-морского флота. Об этом в ответ на вопросы журналистов в пятницу сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Совещание будет посвящено вопросам развития военно-морского флота Российской Федерации», — отметил представитель Кремля, подчеркнув значимость этой темы для страны.

Также накануне он анонсировал региональную поездку президента, которая пройдёт сегодня.

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В прошлом году президент Владимир Путин заявил, что Россия будет укреплять свой Военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую.

Марина Фещенко
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