Путин в пятницу проведёт совещание по развитию ВМФ

Президент России Владимир Путин проведёт совещание, посвященное вопросам развития военно-морского флота. Об этом в ответ на вопросы журналистов в пятницу сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Совещание будет посвящено вопросам развития военно-морского флота Российской Федерации», — отметил представитель Кремля, подчеркнув значимость этой темы для страны.

Также накануне он анонсировал региональную поездку президента, которая пройдёт сегодня.