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10 сентября, 13:05

Путин: Россия продолжит укреплять ВМФ, включая ядерную составляющую

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия будет укреплять свой Военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую. Об этом президент Владимир Путин заявил, открывая командно-штабные учения «Океан — 2024».

«Мы продолжим укреплять наш Военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую», — подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что будут развиваться все виды и рода войск, будут наращиваться их ударные возможности, совершенствоваться подготовка экипажей с учётом боевого опыта.

«Будем делать всё необходимое для надёжной защиты России и наших граждан, для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире», — пообещал Путин.

Путин назвал учения «Океан-2024» самыми масштабными за последние 30 лет
Путин назвал учения «Океан-2024» самыми масштабными за последние 30 лет

Напомним, Военно-морской флот (ВМФ) России проводит стратегические командно-штабные учения «Океан-2024», которые продлятся до 16 сентября. Манёвры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. На учения привлекли свыше 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов, более 120 самолётов и вертолётов, а также свыше 90 тысяч человек. Это самые масштабные учения за последние 30 лет.

Александра Вишнякова
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