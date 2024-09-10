Путин: Россия продолжит укреплять ВМФ, включая ядерную составляющую

Россия будет укреплять свой Военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую. Об этом президент Владимир Путин заявил, открывая командно-штабные учения «Океан — 2024».

«Мы продолжим укреплять наш Военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую», — подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что будут развиваться все виды и рода войск, будут наращиваться их ударные возможности, совершенствоваться подготовка экипажей с учётом боевого опыта.

«Будем делать всё необходимое для надёжной защиты России и наших граждан, для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире», — пообещал Путин.