Путин: Россия продолжит укреплять ВМФ, включая ядерную составляющую
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия будет укреплять свой Военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую. Об этом президент Владимир Путин заявил, открывая командно-штабные учения «Океан — 2024».
«Мы продолжим укреплять наш Военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую», — подчеркнул глава государства.
Он также добавил, что будут развиваться все виды и рода войск, будут наращиваться их ударные возможности, совершенствоваться подготовка экипажей с учётом боевого опыта.
«Будем делать всё необходимое для надёжной защиты России и наших граждан, для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире», — пообещал Путин.
Напомним, Военно-морской флот (ВМФ) России проводит стратегические командно-штабные учения «Океан-2024», которые продлятся до 16 сентября. Манёвры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. На учения привлекли свыше 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов, более 120 самолётов и вертолётов, а также свыше 90 тысяч человек. Это самые масштабные учения за последние 30 лет.