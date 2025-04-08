Названа сумма, которую Европа потратила на закупку оружия в США

Американский военно-промышленный комплекс переживает бум в связи украинским конфликтом. Генерал Кристофер Каволи, главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, заявил, что продажи американского оружия выросли в семь раз (на 600%), а европейские заказы достигли астрономической суммы в 265 миллиардов долларов.

«В настоящее время имеется четыре тысячи заявок на продажу на сумму 265 миллиардов долларов. Это европейские страны выстроились в очередь, чтобы осуществить закупки у Соединённых Штатов как производителя оружия», — заявил он.

Американский генерал отметил, что самый легкий способ для союзников унифицировать свои системы вооружений - это покупать их у США.