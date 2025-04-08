Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 19:12

Названа сумма, которую Европа потратила на закупку оружия в США

НАТО: За время конфликта на Украине Европа заказала у США вооружения на $265 млрд

Вооружение США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olivier Le Queinec

Вооружение США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olivier Le Queinec

Американский военно-промышленный комплекс переживает бум в связи украинским конфликтом. Генерал Кристофер Каволи, главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, заявил, что продажи американского оружия выросли в семь раз (на 600%), а европейские заказы достигли астрономической суммы в 265 миллиардов долларов.

«В настоящее время имеется четыре тысячи заявок на продажу на сумму 265 миллиардов долларов. Это европейские страны выстроились в очередь, чтобы осуществить закупки у Соединённых Штатов как производителя оружия», — заявил он.

Американский генерал отметил, что самый легкий способ для союзников унифицировать свои системы вооружений - это покупать их у США.

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Ранее стало известно, что Европа запросила у Пентагона разместить на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности. По словам генерала Каволи, Пентагон уже располагает несколькими системами гиперзвуковых ракет. Это говорит о том, что США готовы предоставить Европе передовые технологии, но за это они потребуют не только стратегических уступок, но и усиления своей геополитической роли в регионе.

Алена Пенчугина
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