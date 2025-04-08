Разногласия между Вашингтоном и Европой по вопросу частичного допуска России к системе SWIFT могут поставить под угрозу мирные переговоры по Украине. Об этом пишет Responsible Statecraft.

По информации издания, недавние мирные переговоры, организованные США в Саудовской Аравии, приблизили Россию и Украину к возобновлению Черноморского зернового соглашения 2022 года и к прекращению огня на море. Тем не менее, в дальнейшем Европа и Украина отказались даже от небольших уступок Москве, что стало серьезным препятствием для дальнейшего прогресса.

Издание указывает на то, что США стремятся открыть путь к диалогу с Россией, хотя и при определенных условиях, в то время как ЕС проявляет все большее упрямство. На саммите в Париже 26 марта европейские лидеры вместе с Владимиром Зеленским выступили за сохранение жестких санкций против Москвы. Они утверждают, что только усиление санкционного давления может вынудить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Статья подчеркивает, что разногласия по поводу смягчения санкций могут затруднить разрешение конфликта в Украине, и в конечном итоге Дональду Трампу придется вести отдельные переговоры с европейскими партнерами для изменения их позиции.