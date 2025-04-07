Генсек НАТО обвинил Россию в затягивании процесса урегулирования конфликта на Украине
Рютте: России следует продемонстрировать больше стремления к миру на Украине
Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Россия должна продемонстрировать готовность завершить конфликт на Украине, в первую очередь, Соединённым Штатам Америки. Однако Кремль затягивает данный процесс, заявил в интервью CBS News генсек НАТО Марк Рютте.
По словам Рютте, на данный момент именно Вашингтон и Североатлантический альянс прикладывают усилия для прекращения конфликта на Украине. При этом Россия, по его мнению, делает недостаточно.
«Я считаю, что они действуют недостаточно быстро, и мне кажется, в том числе я слышу это от моих американских собеседников, что Россия действительно должна сделать больше, чтобы положить конец этой войне», — отметил Рютте.
Ранее в США озвучили неудобную правду о положении Украины. Бывший американский военный Дэниел Дэвис сообщил, что ВС РФ могут дойти до Киева, если Зеленский не признает поражение. Он уточнил, что военный конфликт всё ещё продолжается исключительно по прихоти экс-комика, который слепо верит в способность Украины противостоять России.