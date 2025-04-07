Генсек НАТО обвинил Россию в затягивании процесса урегулирования конфликта на Украине

Россия должна продемонстрировать готовность завершить конфликт на Украине, в первую очередь, Соединённым Штатам Америки. Однако Кремль затягивает данный процесс, заявил в интервью CBS News генсек НАТО Марк Рютте.

По словам Рютте, на данный момент именно Вашингтон и Североатлантический альянс прикладывают усилия для прекращения конфликта на Украине. При этом Россия, по его мнению, делает недостаточно.

«Я считаю, что они действуют недостаточно быстро, и мне кажется, в том числе я слышу это от моих американских собеседников, что Россия действительно должна сделать больше, чтобы положить конец этой войне», — отметил Рютте.