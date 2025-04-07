«Россия не клюнула»: На Западе раскрыли коварную уловку США в переговорах по Украине

Военный аналитик США и бывший морпех Брайан Берлетик считает, что украинский конфликт является опосредованной войной Вашингтона с Москвой. Об этом он сообщил в социальной сети Х.

«США, в том числе при администрации Трампа, ведут войну с Россией через Украину, выдавая себя за «посредников». Россия, судя по всему, на это не клюнула» — написал Берлетик.

По словам экс-морпеха, Россия не поддаётся на коварный подход Соединённых Штатов, что подтверждается неспособностью Америки добиться быстрых результатов. Аналитик отметил, что Москва может затягивать процесс урегулирования. По его мнению, как только это осознают в США, американский лидер Дональд Трамп пересмотрит свою позицию.