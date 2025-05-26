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Регион
26 мая, 13:06

Украинский авиаэксперт проговорился, что ПВО Киева бессильна перед дронами РФ

Эксперт Криволап: Система ПВО Киева оказалась бессильна перед российскими дронами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Украинский авиаэксперт Константин Криволап заявил, что в результате ударов в Киеве и области были поражены военные объекты. Он также отметил, что система ПВО не смогла отразить атаку российских войск.

Согласно его заявлению, среди прочих объектов, пострадал и оборонный завод в Киеве. Предполагается, что это завод «Антонов», который, по некоторым данным, 24 мая подвергся атаке с использованием более чем 20 беспилотников «Герань».

«Очень много жителей Киева, особенно если дома многоэтажные, могли наблюдать, как БПЛА просто спокойно влетают по одному из украинских заводов», — сказал Криволап в эфире украинского ТВ.

Это, по его словам, всерьёз разнится со статистикой начальника коммуникаций воздушных сил Юрия Игната, заявившего, что всего якобы было сбито 245 БПЛА из 250.

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Напомним, 25 мая подполье сообщало о нанесении удара по заводу «Артём» в Киеве, на котором производились компоненты для украинских ракет. Также в тот день ВС РФ нанесли удар по аэродромам и складам беспилотников ВСУ.

Мария Любицкая
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