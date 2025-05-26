Украинский авиаэксперт проговорился, что ПВО Киева бессильна перед дронами РФ
Эксперт Криволап: Система ПВО Киева оказалась бессильна перед российскими дронами
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Украинский авиаэксперт Константин Криволап заявил, что в результате ударов в Киеве и области были поражены военные объекты. Он также отметил, что система ПВО не смогла отразить атаку российских войск.
Согласно его заявлению, среди прочих объектов, пострадал и оборонный завод в Киеве. Предполагается, что это завод «Антонов», который, по некоторым данным, 24 мая подвергся атаке с использованием более чем 20 беспилотников «Герань».
«Очень много жителей Киева, особенно если дома многоэтажные, могли наблюдать, как БПЛА просто спокойно влетают по одному из украинских заводов», — сказал Криволап в эфире украинского ТВ.
Это, по его словам, всерьёз разнится со статистикой начальника коммуникаций воздушных сил Юрия Игната, заявившего, что всего якобы было сбито 245 БПЛА из 250.
Напомним, 25 мая подполье сообщало о нанесении удара по заводу «Артём» в Киеве, на котором производились компоненты для украинских ракет. Также в тот день ВС РФ нанесли удар по аэродромам и складам беспилотников ВСУ.