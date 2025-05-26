Операцию свернули в последний момент: Украине грозил массированный удар возмездия
«Канал визионера»: Россия готовила массированную атаку возмездия на Украину
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Накануне ночью российские силы нанесли массированный удар по Украине беспилотными летательными аппаратами большой дальности. Tелеграм-канал «Канал визионера» заявил, что изначально готовилась более масштабная атака. Но в самый последний момент операцию отменили, и атаки возобновились в обычном порядке.
«Ракетоносцы развернулись на базу, выпустив лишь несколько крылатых ракет», — говорится в публикации.
Экспертное сообщество считает, что сокращение атак ударными дронами со стороны России может быть попыткой создать условия для начала мирных переговоров с Украиной.
От российских официальных лиц не последовало никаких заявлений по этому поводу, что делает невозможным подтверждение достоверности информации. В любом случае, минувшая ночь на Украине выдалась неспокойной.
Ранее ВС РФ провели серию ударов по военной инфраструктуре Украины, поразив цели в 152 районах. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники группировок войск России атаковали аэродромную инфраструктуру, склады с боеприпасами, хранилища боевых дронов, а также места временного базирования украинских подразделений и иностранных наёмников.