Операцию свернули в последний момент: Украине грозил массированный удар возмездия

Накануне ночью российские силы нанесли массированный удар по Украине беспилотными летательными аппаратами большой дальности. Tелеграм-канал «Канал визионера» заявил, что изначально готовилась более масштабная атака. Но в самый последний момент операцию отменили, и атаки возобновились в обычном порядке.

«Ракетоносцы развернулись на базу, выпустив лишь несколько крылатых ракет», — говорится в публикации.

Экспертное сообщество считает, что сокращение атак ударными дронами со стороны России может быть попыткой создать условия для начала мирных переговоров с Украиной.

От российских официальных лиц не последовало никаких заявлений по этому поводу, что делает невозможным подтверждение достоверности информации. В любом случае, минувшая ночь на Украине выдалась неспокойной.