В подполье сообщили об ударе по цеху сборки ракет на киевском заводе «Артём»

Нанесён удар по цеху завода «Артём» в Киеве, специализирующегося на производстве компонентов для украинских ракет. Об этом в соцсетях сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.



«На заводе «Артёма» накрыли цех, который производил детали для украинских ракет. Западное оборудование если не уничтожено, то требует капитального ремонта, электроника и компьютерное сгорело. Ещё один цех, в котором штамповали корпуса для БПЛА и, по некоторым данным, устанавливали двигатели на беспилотники», — отметил он.