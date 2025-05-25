В подполье сообщили об ударе по цеху сборки ракет на киевском заводе «Артём»
Подполье: Нанесён удар по заводу «Артём», где производились детали для ракет ВСУ
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Нанесён удар по цеху завода «Артём» в Киеве, специализирующегося на производстве компонентов для украинских ракет. Об этом в соцсетях сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«На заводе «Артёма» накрыли цех, который производил детали для украинских ракет. Западное оборудование если не уничтожено, то требует капитального ремонта, электроника и компьютерное сгорело. Ещё один цех, в котором штамповали корпуса для БПЛА и, по некоторым данным, устанавливали двигатели на беспилотники», — отметил он.
Расходные материалы и оборудование были уничтожены. В это время на предприятии находились несколько инженеров, среди которых были иностранные специалисты.
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ нанесли удар по аэродромам и складам беспилотников ВСУ. Также была совершена атака по объектам инфраструктуры в четырёх регионах Украины.