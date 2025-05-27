Песков сгладил углы после угроз Трампа из-за «‎ударов возмездия» по Украине

Россия и США могут не соглашаться по каким-то вопросам, однако у обеих стран есть политическая воля продолжать совместную работу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя критику американского лидера Дональда Трампа по поводу ударов по Украине.

«Ясно, что российская и американская стороны не должны и не могут соглашаться во всем. Определённые расхождения будут всегда. Но есть политическая воля на то, чтобы выполнять те договорённости, которые достигаются. Работа продолжается. И мы высоко ценим эту взаимную готовность», — сказал Песков в ответ на отношение Кремля к критике президента США.