Песков сгладил углы после угроз Трампа из-за «ударов возмездия» по Украине
Песков оставил за США право не соглашаться с позицией РФ после критики Трампа
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Россия и США могут не соглашаться по каким-то вопросам, однако у обеих стран есть политическая воля продолжать совместную работу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя критику американского лидера Дональда Трампа по поводу ударов по Украине.
«Ясно, что российская и американская стороны не должны и не могут соглашаться во всем. Определённые расхождения будут всегда. Но есть политическая воля на то, чтобы выполнять те договорённости, которые достигаются. Работа продолжается. И мы высоко ценим эту взаимную готовность», — сказал Песков в ответ на отношение Кремля к критике президента США.
Армия России нанесла серию сокрушительных «ударов возмездия» по Украине 23, 24, 25 и 26 мая в ответ на затяжную массированную атаку дронов ВСУ на мирные города, в том числе Москву. Целями стали центры разведки и авиации СБУ под Киевом, контейнеры с боеприпасами в порту Одессы и т.д. Американский лидер Дональд Трамп допустил введение новых санкций против России в ответ на массированный удар по территории Украины. Хозяин Овального кабинета уточнил, что конкретных решений пока не принято, но соответствующие консультации с советниками уже ведутся.