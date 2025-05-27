Минобороны доложило о целях сокрушительных «‎ударов возмездия» по Украине 24, 25 и 26 мая

Российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, занимающимся производством компонентов для ракетного вооружения. 24 мая ВС РФ ударили по центрам радиотехнической разведки и авиации СБУ в Киевской области, а также логову «Азова»* в Харьковской области. Атака была совершена с помощью высокоточного оружия большой дальности и ударных дронов, сообщили в Министерстве обороны России.

«25 мая нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БПЛА», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС РФ смогли поразить объекты инфраструктуры аэродрома Школьный в Одесской области и полевого аэродрома Вишнёвое в Харьковской области, цех по сборке беспилотных катеров в Николаевской области и центры радио- и радиотехнической разведки. Также удары пришлись на цеха по производству БПЛА, взрывчатых веществ и боеприпасов для ударных дронов в Сумской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях.

А 26 мая ВС РФ осуществили сокрушительный удар по военной инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области Украины, складам боеприпасов двух тяжёлых механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, пункту управления зенитного ракетного дивизиона С-300 и логову подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области.

Ранее Life.ru рассказал, что Российская армия ударила по порту Одессы, выбрав целью площадки разгрузки и складирования военного имущества. В результате атаки было разгромлено около 100 контейнеров с боеприпасами и комплектующими для БПЛА и безэкипажных катеров.